Φωτιά τώρα σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη: Δίπλα σε σπίτια οι φλόγες και πυκνοί καπνοί

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 17:10, ενώ 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα σπεύδουν στο σημείο.

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Όπως καταγράφονται σε εικόνες που ήρθαν στο φως, πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και στη Λεωφόρο Στρατού, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε απίστευτο μποτιλιάρισμα, καθώς γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.