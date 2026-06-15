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Φωτιά τώρα σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη: Δίπλα σε σπίτια οι φλόγες και πυκνοί καπνοί

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

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Φωτιά σε συνεργείο στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην ανατολική Θεσσαλονίκησε χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 17:10, ενώ 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα σπεύδουν στο σημείο.

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Όπως καταγράφονται σε εικόνες που ήρθαν στο φως, πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και στη Λεωφόρο Στρατού, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε απίστευτο μποτιλιάρισμα, καθώς γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.

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