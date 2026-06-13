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Φωτιά τώρα στα Μέθανα - Ακόμα ένα μέτωπο στη χώρα

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6). Φωτιά εκδηλώθηκε στα Μέθανα.

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Πυροσβέστης σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Μέθανα το μεσημέρι του Σαββάτου 13/6.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ.

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Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
 

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