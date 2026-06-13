Φωτιά τώρα στα Μέθανα - Ακόμα ένα μέτωπο στη χώρα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Μέθανα το μεσημέρι του Σαββάτου 13/6.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ.
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Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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