Εκτός ελληνικού εδάφους συνεχίζει να εξελίσσεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην Περιφερειακή Ενότητας Κιλκίς.
Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά, δύο μπουλντόζες συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
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Για προληπτικούς λόγους, επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μεταβεί στην περιοχή, ενώ στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας
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