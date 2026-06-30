Μενού

Φωτιά τώρα στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία - Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Ακρίτα

Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική για τη φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, στην ελληνική πλευρά μπουλντόζες συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Reader symbol
Newsroom
φωτια ελικοπτερο
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Εκτός ελληνικού εδάφους συνεχίζει να εξελίσσεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην Περιφερειακή Ενότητας Κιλκίς.

Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά, δύο μπουλντόζες συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Διαβάστε ακόμα: Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μια ανάσα από τα σπίτια οι φλόγες - Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας

Για προληπτικούς λόγους, επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μεταβεί στην περιοχή, ενώ στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ