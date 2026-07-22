Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κράνα Μυλοποτάμου, στα Ζωνιανά Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες του Δήμου Ανωγείων.
Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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