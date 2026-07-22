Μενού

Φωτιά τώρα στα Ζωνιανά - Στην επιχείρηση δύο εναέρια

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κράνα Μυλοποτάμου, στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Οι πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Reader symbol
Newsroom
Ελικόπτερο σε κατάσβεση
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κράνα Μυλοποτάμου, στα Ζωνιανά Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες του Δήμου Ανωγείων.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ