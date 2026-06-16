Μενού

Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Φωτιά τώρα καίει στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και αεροσκάφη.

Reader symbol
Newsroom
pyrosvestiko-aeroskafos
Πυροσβεστικό αεροσκάφος | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην περιοή Ανθήλη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα  και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ