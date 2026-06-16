Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην περιοή Ανθήλη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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