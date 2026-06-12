Φωτιά τώρα στη Λαυρεωτική - Έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα

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Φωτιά τώρα στην περιοχή της Λαυρεωτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή για να σβήσει η φωτιά υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2026