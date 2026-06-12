Φωτιά τώρα στη Λαυρεωτική - Έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα

Φωτιά τώρα στην περιοχή της Λαυρεωτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή για να σβήσει η φωτιά υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.
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