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Φωτιά τώρα στη Λαυρεωτική - Έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα. Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έχει κινητοποιήσει μεγάλη δύναμη.

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Φωτιά
Κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά τώρα στην περιοχή της Λαυρεωτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα. 

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί  62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή για να σβήσει η φωτιά υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.

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