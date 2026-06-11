Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα Αττικής, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026