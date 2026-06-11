Μενού

Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Σηκώθηκαν ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Ελικόπτερα και δεκάδες πυροσβέστες στο σημείο.

Reader symbol
Newsroom
Ελικόπτερο σε φωτιά
Επιχείρηση κατάσβεσης από ελικόπτερο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα Αττικής, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ