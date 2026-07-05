Μενού

Φωτιά τώρα στη Ρόδο: Αντιμέτωποι με δύο εστίες οι πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε στη Ρόδο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο εστίες. Νέο πύρινο μέτωπο στη χώρα.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά
Πυροσβέστες σε κατάσβεση | Εurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Ρόδο, καθώς δύο εστίες ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κοσκινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ομάδες εθελοντών, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ