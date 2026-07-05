Φωτιά εκδηλώθηκε στη Ρόδο, καθώς δύο εστίες ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κοσκινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ομάδες εθελοντών, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.
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