Φωτιά τώρα στη Σκιλλουντία Ηλείας - Κινητοποίηση 6 αεροσκαφών

Νέα φωτιά αυτή τη φορά στην περιοχή της παλιάς Σκιλλουντίας στην Ηλεία, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ισχυρή.

Η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος.

Έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της18ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές και 9 οχήματα. Επίσης, δόθηκε εντολή να πετάξουν 6 αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Ανδρίτσαινας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.