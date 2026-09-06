Φωτιά τώρα στη Σκιλλουντία Ηλείας - Κινητοποίηση 6 αεροσκαφών

Νέα φωτιά αυτή τη φορά στην περιοχή της παλιάς Σκιλλουντίας στην Ηλεία, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ισχυρή.
Η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος.
Έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της18ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές και 9 οχήματα. Επίσης, δόθηκε εντολή να πετάξουν 6 αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Ανδρίτσαινας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
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