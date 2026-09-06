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Φωτιά τώρα στη Σκιλλουντία Ηλείας - Κινητοποίηση 6 αεροσκαφών

Η φωτιά καίει πευκοδάσος στην περιοχή της παλιάς Σκιλλουντίας στην Ηλεία, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ισχυρή.

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φωτιά αεροσκάφος
Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Γιάννης Σπυρούνης / ilialive.gr via eurokinissi
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Νέα φωτιά αυτή τη φορά στην περιοχή της παλιάς Σκιλλουντίας στην Ηλεία, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ισχυρή. 

Η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος

Έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της18ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές και 9 οχήματα. Επίσης, δόθηκε εντολή να πετάξουν 6 αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Ανδρίτσαινας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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