Φωτιά εκδηλώθηκε στην Άρτα και συγκεκριμένα στην περιοχή Αμμότοπος.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Υπενθυμίζεται ότι φωτιές καίνε σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα, ενώ έχουν εκκενωθεί περιοχές.
Στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί σε απομάκρυνση από την περιοχή Αμμότοπος προς την Καμπή.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.