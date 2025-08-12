Φωτιά εκδηλώθηκε στην Άρτα και συγκεκριμένα στην περιοχή Αμμότοπος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Υπενθυμίζεται ότι φωτιές καίνε σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα, ενώ έχουν εκκενωθεί περιοχές.

Στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί σε απομάκρυνση από την περιοχή Αμμότοπος προς την Καμπή.