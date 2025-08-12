Φωτιές σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα: Πύρινα μέτωπα και εκκενώσεις για μία ακόμα ημέρα

Αντιμέτωπη με τις φωτιές βρίσκεται για μία ακόμα ημέρα η χώρα, καθώς πύρινα μέτωπα καίνε περιοχές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Κεφαλονιά και Φωκίδα.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή εκκένωσης οικισμών, μέσω μηνυμάτων του 112, ενώ οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Φωτιά στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιώμενος, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κατευθύνεται προς το χωριό Αγαλά και για αυτό στάλθηκε μήνυμα για εκκένωση του.

«Υπό έλεγχο το μέτωπο στην Κεφαλονιά» - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στην Κεφαλονιά, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤΝews ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση», δήλωσε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της.

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα,όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, επανέρχεται σταδιακά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες OTA.

Πυρκαγιά με εκκένωση οικισμού στη Βόνιτσα

Φωτιά όμως καίει και σε δασική έκταση στη Βόνιτσα, στην περιοχή Παλιάμπελα, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις που έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στην περιοχή ήχησε το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους στην περιοχή της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Βαρκό, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.

Πύρινο μέτωπο και στη Φωκίδα

Φωτιά εκδηλώθηκε και στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Δάφνος, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.