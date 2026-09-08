Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ήχησε το 112

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Φωτιά τώρα στην περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια, έχει σημάνει νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την πυρκαγιά έχει σημάνει σταλεί και μήνυμα από το 112.

Όπως μεταφέρει το evima.gr η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Μπούρος και καίει κοντά σε σπίτια.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης, από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην Εύβοια

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Αετός Καρύστου για να τους ζητήσουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αετός Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχώ» αναφέρθηκε, ειδικότερα, στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αετός_Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 8, 2026