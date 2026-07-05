Φωτιά εκδηλώθηκε στην Εύβοια, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσιά Ευβοίας, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, με 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοπιούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Όπως αναφέρει το evima.gr, η φωτιά ξέσπασε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του Αγίου Μηνά στο Δήμο Χαλκιδέων. Στην περιοχή επικρατεί έντονη ανησυχία, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον άμεσο έλεγχο της φωτιάς.
- Πώς θα κινηθεί το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος οδηγός του ΙΧ
- Μύκονος: Μοντέλο του Playboy βγήκε στην παραλία και άρχισε να «κατασπαράζει» ωμά ψάρια
- Όταν η Αθήνα είχε αεροδρόμιο, ζωολογικό κήπο και λίμνη στο Φάληρο
- O πρώτος καταραμένος ροκ σταρ στην Ελλάδα ήταν ρεμπέτης
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.