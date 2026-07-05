Φωτιά εκδηλώθηκε στην Εύβοια, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσιά Ευβοίας, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, με 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοπιούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Όπως αναφέρει το evima.gr, η φωτιά ξέσπασε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του Αγίου Μηνά στο Δήμο Χαλκιδέων. Στην περιοχή επικρατεί έντονη ανησυχία, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον άμεσο έλεγχο της φωτιάς.