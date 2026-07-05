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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να σημάνει νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική. Στη μάχη επίγειες και εναέρις δυνάμεις.

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Αεροσκάφος Petzetel | Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλος
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Φωτιά εκδηλώθηκε στην Εύβοια, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσιά Ευβοίας, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, με 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοπιούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Όπως αναφέρει το evima.gr, η φωτιά ξέσπασε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του Αγίου Μηνά στο Δήμο Χαλκιδέων. Στην περιοχή επικρατεί έντονη ανησυχία, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον άμεσο έλεγχο της φωτιάς.

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