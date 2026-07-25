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Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα - Άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα στην περιοχή Λιβάδι του Ρόπα - Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (25/7/2026) στην Κέρκυρα στην περιοχή Λιβάδι του Ρόπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης  ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα, με τα θερμικά φορτία τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή σε συνδυασμό με τη φορά των ανέμων να αλλάζουν συνεχώς τη διεύθυνση του αέρα να δυσχαιρένουν το έργο των δυνάμεων.

 
Τις επόμενες ώρες αναμένεται οι άνεμοι να ενισχυθούν αφού θα αγγίζουν οι μέγιστες ριπές τα 4 με 5 μποφόρ.

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