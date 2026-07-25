Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (25/7/2026) στην Κέρκυρα στην περιοχή Λιβάδι του Ρόπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα, με τα θερμικά φορτία τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή σε συνδυασμό με τη φορά των ανέμων να αλλάζουν συνεχώς τη διεύθυνση του αέρα να δυσχαιρένουν το έργο των δυνάμεων.
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