Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στην περιοχή Άγιος Γεώργιος των Πάγων στην βόρεια Κέρκυρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δάσος, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ρίχτηκαν και έξι εναέρια μέσα.
Ειδικότερα, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν έξι αεροσκάφη.
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