Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα (26/7) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Λίγα λεπτά πριν τις 17:00 ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος και, εθελοντές και 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πυλαία Θεσσαλονίκης: Διάσπαρτες κατοικίες κοντά στο μέτωπο

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 17:12 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα από Μουσικό Σχολείο Πυλαίας προς Πυλαία.

Νωρίτερα, στις 16:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.