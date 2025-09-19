Φωτιά τώρα που έχει εκδηλωθεί στις Αχαρνές και μαίνεται σε υπαίθριο χώρο εργοστάσιου ξυλείας, έχι προκαλέσει άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σταλεί στο σημείο 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο που εκτελεί ρίψεις νερού από αέρος.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής αναφέρει ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις με 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους του λεκανοπεδίου για επικίνδυνους καπνούς που εκλύονται από την πύρινη εστία.

«Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Το μήνυμα του 112 για τη φωτιά

Η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές, οδήγησε τις Αρχές να προχωρήσουν σε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.