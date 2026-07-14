Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7/2026) στο Αλιβέρι Ευβοίας, η οποία βρίσκεται κοντά σε κατοικίες. Μήνυμα του 112 εστάλη νωρίτερα για εκκένωση του οικισμού προφήτης Ηλίας, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας, ενισχύθηκαν περαιτέρω, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.
Ειδικότερα επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα κι από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.
Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής.
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