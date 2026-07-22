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«Συνδικάτο» εμπρησμών στη Μεσσηνία: Στη φυλακή κοινοτάρχης, ο αδελφός του και πυροσβέστης

Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι στη Μεσσηνία για εμπρησμούς, εκβιασμούς και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση μεσσηνια εμπρησμοι
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση | Eurokinissi
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Στην προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων που εμπλέκονται σε υπόθεση κατ' εξακολούθηση εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία προχώρησαν οι δικαστικές αρχές. 

Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες εκβίαζαν ντόπιους παραγωγούς και, όταν εκείνοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους, έβαζαν φωτιά στα χωράφια, τις ελαιοκαλλιέργειες, τις αγροικίες και τις αποθήκες τους, ενώ προέβαιναν σε κλοπές και καταστροφές αγροτικού εξοπλισμού. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αγροτικές πυρκαγιές επεκτάθηκαν επικίνδυνα σε δασικές εκτάσεις.

 

Συνολικά, η οργάνωση βαρύνεται με τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τη σύνδεση της δράσης τους με το κύκλωμα αγροτικών επιδοτήσεων. Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι εξαναγκάζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν τη γη τους, ώστε οι κατηγορούμενοι να δηλώνουν τα αγροτεμάχια στο όνομά τους και να καρπώνονται τις οικονομικές ενισχύσεις.

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«Βάλε όσες φωτιές θέλεις, βόιδι»

Απερίγραπτοι οι διάλογοι μεταξύ των μελών της σπείρας στη Μεσσηνία, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούσαν κυρίως εμπρησμούς ως μέσο πίεσης, για να εκβιάζουν αγρότες και παραγωγούς.

Στις στιχομυθίες που αποκαλύπτει το Star, ένας από τους τρεις κατηγορούμενους, χωρίς να είναι γνωστό αν πρόκειται για τον πυροσβέστη, τον κοινοτάρχη ή τον αδελφό του τελευταίου, μιλά με ένα άγνωστο πρόσωπο:

Κατηγορούμενος: Άκου, βάλε όσες φωτιές θες, εμένα δεν μού είπες τίποτα, ό,τι σου είπα

  • Άγνωστος: Ρε...σε ρωτάω. Ακόμα δεν απαγορεύεται;
  • Κατηγορούμενος: Απαγορεύεται μέχρι τέλους του μήνα, και τι θα κάνουμε;
  • Άγνωστος: Εδώ πέρα έχουν βάλει δέκα φωτιές
  • Κατηγορούμενος: Άκουσες τι σού είπα; Βάλε όσες θες, εμένα δεν μου είπες τίποτα. Δεν καταλαβαίνει το βόιδι.

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