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Φωτιά τώρα στο Ολυμπιακό Χωριό: Ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Εκδηλώθηκε φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο περίπου 500 τ.μ. στο Ολυμπιακό χωριό. Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε φωτιά
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε φωτιά | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή του Ολυμπιακού χωριού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι  ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτήριο περίπου 500 τ.μ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Επταλόφου.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της.

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