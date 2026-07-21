Φωτιά τώρα στο Ολυμπιακό Χωριό: Ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή του Ολυμπιακού χωριού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτήριο περίπου 500 τ.μ.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Επταλόφου.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της.
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