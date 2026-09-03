Δένδιας από Θράκη: «15.000 drones ετησίως από τις Ένοπλες Δυνάμεις - Θωρακίζονται Έβρος και Αιγαίο»

Την περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης επισκέφθηκε την Πέμπτη (3/9) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, πραγματοποιώντας διαδοχικές επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη.

Κατά την παρουσία του στον Έβρο, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε αρχικά τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό.

Στη συνέχεια μετέβη στα υπό ανέγερση Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών στο Διδυμότειχο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον διοικητή της ΑΣΔΙΘ αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, που αφορά την κατασκευή 24 νέων κατοικιών για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους. Από αυτές, 12 βρίσκονται στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα.

Είχα τη χαρά να επισκεφθώ στην #Ξάνθη το 316 ΣΠΤΧ το οποίο παράγει Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.



Το 316 ΣΠΤΧ μαζί με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους.



Να… pic.twitter.com/fxX7Th1K4Y — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 3, 2026

Η κατασκευή έχει προχωρήσει σε ποσοστό άνω του 90% και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι κατοικίες αναμένεται να παραδοθούν τον επόμενο μήνα.

Τα 24 νέα στρατιωτικά οικήματα αποτελούν μέρος του ευρύτερου οικιστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο προβλέπει συνολικά 17.484 κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα, είτε μέσω νέων κατασκευών είτε μέσω ανακαινίσεων υφιστάμενων κατοικιών.

«Ήδη εδώ, στον Έβρο και ειδικά εδώ στο Διδυμότειχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η Στρατιωτική Οικογένεια», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και η στήριξη των νέων στρατιωτικών που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια.

Ο υπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Άνθιμο και του ευχήθηκε για την ονομαστική του εορτή.

Στο επίκεντρο τα drones στην Ξάνθη

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του ήταν το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροχημάτων και τα σχέδια περαιτέρω ενίσχυσης της παραγωγικής δυνατότητας.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι το 316 Συνεργείο, σε συνεργασία με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, δίνει πλέον στις Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα να παράγουν περίπου 5.000 drones τον χρόνο για τις ανάγκες τους.

Μάλιστα, συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση με εκείνη στα τέλη του 2023, όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις διέθεταν μόλις δύο drones κατηγορίας III HERON και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής, χαρακτηρίζοντας τα τελευταία, σκωπτικά, ως «επιπέδου Jumbo».

Ο υπουργός προανήγγειλε παράλληλα σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, που αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Δεκέμβριο, η δυνατότητα παραγωγής θα φτάσει τα 15.000 drones ετησίως.

Όπως διευκρίνισε, ο αριθμός αυτός αφορά αποκλειστικά την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί από το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας.

«Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση που οι Ένοπλες Δυνάμεις σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή», δήλωσε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας ότι τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση, αναγνώριση αλλά και επιθετικές επιχειρήσεις.

522 νέα οχυρωματικά έργα

Ο υπουργός επισκέφθηκε επίσης την έδρα του 724 Τάγματος Μηχανικού, όπου λειτουργεί μία από τις οκτώ Μονάδες Παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων, με στόχο την προστασία του προσωπικού και των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2030 και θα αφορούν όχι μόνο τις θέσεις άμυνας και διασποράς, αλλά και εγκαταστάσεις υποστήριξης και υποδομών.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η χρήση προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μειώνει σημαντικά τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος κατασκευής. Όπως ανέφερε, ο απαιτούμενος χρόνος περιορίζεται στο 20% του χρόνου που απαιτείται για τη συμβατική κατασκευή, ενώ το κόστος διαμορφώνεται περίπου στο 30%.

Η εξοικονόμηση που προκύπτει, σύμφωνα με τον υπουργό, υπολογίζεται σε περίπου 41 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο κ. Δένδιας συνέδεσε τις συγκεκριμένες δράσεις με την «Ατζέντα 2030», σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα συνδυάζει την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.