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Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Σηκώθηκε ελικόπτερο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σπεύσει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέριο μέσο.

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Ελικόπτερο σε φωτιά
Επιχείρηση κατάσβεσης από ελικόπτερο | Eurokinissi
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Φωτιά τώρα ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Σοφός, με τις φλόγες να καίνε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 59 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οήχήματα και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. 

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