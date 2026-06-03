Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Σηκώθηκε ελικόπτερο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Σοφός, με τις φλόγες να καίνε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 59 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οήχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.