Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, κοντά στην Αττική Οδό, το απόγευμα της Πέμπτης (28/5)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγονται ξερά χόρτα στην περιοχή «Λάκκα Κατσαρή», ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα για την κατάσβεση της εστίας.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή ή άλλες εγκαταστάσεις.