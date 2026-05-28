Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, κοντά στην Αττική Οδό, το απόγευμα της Πέμπτης (28/5)
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγονται ξερά χόρτα στην περιοχή «Λάκκα Κατσαρή», ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα για την κατάσβεση της εστίας.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή ή άλλες εγκαταστάσεις.
- Κάντε το όπως στην Ελλάδα: Η λύση από τα νησιά μας που προτάθηκε στους Βρετανούς για τον καύσωνα
- Kάμερες AI σε ελληνική εταιρεία; Τρομακτική αποκάλυψη στο Reddit
- Το ελληνικό ιδιωτικό νησί που πωλείται στην τιμή διαμερίσματος: Ο λόγος πίσω από την «ευκαιρία»
- Γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη νεραντζιές - H ιστορία του δέντρου με το ιρανικό όνομα
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.