Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό: Πώς συνέβη η μοιραία σύγκρουση - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έφερε στο φως η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας που έλαβε χώρα σήμερα (20/5) στις 15.10 στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ πλησίον του σταθμού διοδίων Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 15:10, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον σταθμό διοδίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσυκλέτα που κινούνταν στο σημείο προσέκρουσε αρχικά στον καθρέφτη περιπολικού της Αστυνομίας, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης οι αστυνομικοί, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είχαν ενεργοποιημένα προειδοποιητικά μέσα, όπως φάρους και αλάρμ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διερχόμενοι οδηγοί θα ειδοποιούνται άμεσα.

Κατά την ολοκλήρωση του τροχονομικού ελέγχου και ενώ οι Αστυνομικοί ήταν έτοιμοι να φύγουν από το σημείο, μπαίνοντας μέσα στο περιπολικό , δίκυκλη μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέπτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.