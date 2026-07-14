Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/7/2026) σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στις 18:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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