Φωτιές σε Χαλκιδική και Έβρο: Χειροπέδες σε 2 άνδρες για εμπρησμό από αμέλεια

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε Χαλκιδική και Έβρο, κατηγορούμενοι για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς φέρονται να ευθύνονται για φωτιές που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε αγροτικές περιοχές, όπως προέκυψε από την έρευνα της Πυροσβεστικής.

Στη Χαλκιδική, η πυρκαγιά, από την οποία κάηκαν οκτώ στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής γης, προκλήθηκε, όταν 70χρονος υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος συνελήφθη, έβαλε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης στην περιοχή Γερακινή, στον Δήμο Πολυγύρου. Οι φλόγες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επεκτάθηκαν σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Στον Έβρο, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων, στον Δήμο Σουφλίου, συνελήφθη 64χρονος ημεδαπός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα, όταν μεταλλικό τμήμα του ήρθε σε επαφή με πέτρα, προκαλώντας σπινθήρα, ενώ κάηκαν περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.