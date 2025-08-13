Φωτιές: Στις φλόγες η Μονή Αγίου Νικολάου στην Πάτρα - Απανωτές εκκενώσεις οικισμών και υποδομών

Πολλαπλές περιοχές σε έναν πύρινο κλοιό από φωτιές, με μέτωπα που εκτείνονται σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με την Πολιτική Προστασία και τους μηχανισμούς αποτροπής ανίκανους να τις ανακόψουν.

Η εικόνα είναι δραματική με εκκενώσεις οικισμών, μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία και κλείσιμο Κέντρων Υγείας. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά στα Μέγαρα.

Σε τελευταίες εξελίξεις, φαίνεται πως η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών έχει καταναλωθεί από την πυρκαγιά, που καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν μάχη για να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Πάτρα: Απανωτές εκκενώσεις για τις φωτιές

Nέα μηνύματα εκκένωσης περιοχών στάλθηκαν σε περιοίκους στην Πάτρα εξαιτίας της καταστροφικής φωτιάς.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προληπτικά εκκενώνεται το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο, χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς. Ασθενοφόρα παραλαμβάνουν 8 ασθενείς, ενώ 4 ακόμα θα φιλοξενηθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Χωρίς ρεύμα η Χίος: Στάχτη 150 στύλοι της ΔΕΗ

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν για αρκετές ημέρες τα χωριά της βορειοδυτικής Χίου που επλήγησαν από τις συνεχιζόμενες φωτιές. Όπως έγινε γνωστό οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης.

Η αποκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, διαδικασία που θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες, κατά το ΑΜΠΕ.

Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ενημέρωση για τις φωτιές: 109 μέτωπα ανά τη χώρα

«Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη στο πεδίο των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας 109 φωτιές σε όλη την επικράτεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σχετικά με την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα της χώρας.

«Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες με πλήθος ενεργών εστιών στη χώρα μας», πρόσθεσε αναλύοντας πως μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Οι κυριότερες από αυτές είναι:

Στο Καπελέτο Ηλείας όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Στη Φιλιππιάδα όπου αντιμετωπίζουμε τρία κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηρού και Γοργόμυλο και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

όπου αντιμετωπίζουμε τρία κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηρού και Γοργόμυλο και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Στη Ζάκυνθο η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Κοιλιωμένος και το δεύτερο προς το χωριό Παντοκράτορας σε δύσβατη περιοχή και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Κοιλιωμένος και το δεύτερο προς το χωριό Παντοκράτορας σε δύσβατη περιοχή και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στη Χίο αντιμετωπίζουμε δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

αντιμετωπίζουμε δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα στη βόρεια και στη νότια πλευρά του οικισμού Αθέρας και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα στη βόρεια και στη νότια πλευρά του οικισμού Αθέρας και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην Αχαΐα το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται προς τον οικισμό Συχαινά και στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 13 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των Περιφερειών της Επικράτειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και Εθελοντές και Εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Φωτιές: Στη μάχη και το ΕΚΑΒ με δεκάδες διακομιδές

Το ΕΚΑΒ μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει διακομιδές:

στην Αχαΐα , σε 22 περιστατικά εκ των οποίων τα 17 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και 2 στο Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας.

, σε 22 περιστατικά εκ των οποίων τα 17 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και 2 στο Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας. στην Αιτωλοακαρνανία σε 3 περιστατικά εκ των οποίων 2 στο Γ.Ν. Μεσολογγίου και 1 στο Κ.Υ. Αιτωλικού

σε 3 περιστατικά εκ των οποίων 2 στο Γ.Ν. Μεσολογγίου και 1 στο Κ.Υ. Αιτωλικού στην Πρέβεζα σε 37 περιστατικά εκ των οποίων 7 στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και 30 στο Γ.Ν. Άρτας

σε 37 περιστατικά εκ των οποίων 7 στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και 30 στο Γ.Ν. Άρτας στη Χίο σε 9 περιστατικά εκ των οποίων 8 στο Γ.Ν. Χίου και 1 στο Κ.Υ. Βολισσού.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, η προληπτική απομάκρυνση 12 ασθενών από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων Αχαΐας, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Και για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της Επικράτειας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Κάθε νέα πυρκαγιά που εκδηλώνεται λαμβάνει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Απευθύνουμε έκκληση για την αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.