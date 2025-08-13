Οι πυροσβέστες με τα μπεζ: Οι εποχικοί ήρωες του καλοκαιριού που βρήκαν μπροστά τους τα ΜΑΤ τον χειμώνα

Έχετε αναρωτηθεί γιατί οι πυροσβέστες μας, φοράνε κάποιοι μπλε στολή και οι άλλοι μπεζ; Τέτοια ώρα τέτοια λόγια θα πει κανείς, την ώρα που καίγεται η Ελλάδα. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Το θέμα δεν είναι το χρώμα της στολής. Είναι ο διαχωρισμός. Την μπλε στολή φορούν οι μόνιμοι Πυροσβέστες, την μπεζ οι εποχικοί.

Πυροσβέστης με μπλε στολή | INTIME

Πυροσβέστης με μπεζ στολή | INTIME

Είναι αυτοί που τους θυμόμαστε/θυμούνται το καλοκαίρι όταν καίγεται ξανά και ξανά η Ελλάδα και χάνονται άνθρωποι, ζωάκια, η φύση καταστρέφεται (άρα κάθε ζωντανός οργανισμός) και κόποιοι μιας ζωής.

Είναι οι ήρωες μας που χυμάνε στις φλόγες, που τους φωνάζουν όλοι και δεν ξέρουν που να πρωτοπάνε, ποιο σπίτι και περιουσία να πρωτοσώσουν, ποιο ζωάκι και δεμένο παρατημένο να σώσουν, που κοιμούνται κατάχαμα με το λάστιχο για μαξιλάρια και οι φωτογραφίες γίνονται viral, μπαίνουν στα σάιτ για τα κλικ και σε ένα μήνα τους ξεχνάμε. Όλοι!

Εξαντλημένοι πυροσβέστες | Χ Fire Fighting Greece

Είναι αυτοί που τους προσλαμβάνουν κάθε 1η Μαϊου και τους απολύουν κάθε 31η Οκτωβρίου.

Είναι αυτοί - με τη μπεζ στολή - που τον χειμώνα τους χτυπούσαν τα ΜΑΤ έξω από την Πολιτική Προστασία. Τους έπνιξαν στα χημικά. Η Αύρα τους κατέβρεχε, γιατί τόλμησαν να ζητήσουν νομιμότητα και ασφάλεια.

Πυροσβέστες ΜΑΤ | INTIME

Πυροσβέστες ΜΑΤ | INTIME

Αυτοί είναι οι ήρωες με τα μπεζ...

Τα λέει πολύ καλύτερα από τον καθένα, ο πυροσβέστης Γιώργος Πολυπαθέλης που έκανε την ανάρτηση και την παρέθεσε ο λογαριασμός Vaterlo.

«Συχνά με ρωτάνε «γιατί κάποιοι από εσάς φοράνε μπεζ στολή και εσείς σκούρα μπλε;». Θα σας πω τί ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα «παιδιά». Αυτοί εδώ λοιπόν με τις μπεζ στολές είναι οι Εποχικοί πυροσβέστες. Τουτέστιν τους προσλαμβάνουν κάθε 1η Μαϊου και τους απολύουν κάθε 31η Οκτωβρίου.

Τα εισαγωγικά πριν στο «παιδιά» τα έβαλα επίτηδες, επειδή ακριβώς έτσι τους αποκαλούν στις κατά τόπους υπηρεσίες. Και εδώ θα συμπληρώσω πως είναι τα «παιδιά» για όλες τις δουλειές, αφού τέτοια αντιμετώπιση τυγχάνουν. Είναι τα παιδιά που μπορεί να αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Καλαμάτα και πολύ ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρουν που θα ξημερώσουν ανά την επικράτεια, μέσα σε πυροσβεστικά οχήματα, σε βαν σαν πεζοπόρα τμήματα ή ακόμα και σε ελικόπτερα.

Δουλεύουν συνήθως 24ωρη υπηρεσία με 24ωρη ανάπαυση (χωρίς ρεπό ή άδεια όλο το καλοκαίρι). Η εμπειρία τους (ειδικά ορισμένων) είναι υπερπολύτιμη για το

Πυροσβεστικό Σώμα και υπερτερεί ακόμα και κάποιων από εμάς που έχουμε 12 αντιπυρικές και δεν είναι τυχαίο πως πολλοί Διοικητές τους προτιμούν σε δύσκολα συμβάντα αφού πρόκειται για «εργαλεία».

Θα μου πεις και τι θες τώρα; Να τους πληρώνουμε και για το χειμώνα; Ρίξτε μια ματιά στο πόσα κενά υπάρχουν σε οργανικές θέσεις ανά την επικράτεια, πόσοι συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο και πόσο «γυμνοί» και φτωχότεροι γινόμαστε από αντιπυρική σε αντιπυρική κάθε χρόνο. Αυτά τα «παιδιά» με τα μπεζ να ξέρετε πως βγάζουν κάθε καλοκαίρι την «βρωμοδουλειά» της Πυροσβεστικής.

Α! Ξέχασα... Είναι τα «παιδιά» που διαδήλωσαν το Νοέμβριο του 2021 (5/11) στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την απορρόφηση τους στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά από χρόνια εκμετάλλευση και η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ να τους δείρει, χημικά να τους πνίξει και την «Αύρα» για να τους βρέξει...»!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα «παιδιά» με τα μπεζ λοιπόν και ένα τεράστιο «συγγνώμη».

