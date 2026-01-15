Φρεγάτα Κίμων: Ο «χορός» ανοιχτά του Φλοίσβου με την τριήρη «Ολυμπιάς» και το θωρηκτό «Αβέρωφ»

Με έναν ιδιαίτερο σχηματισμό, το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου υποδέχονται τον «Κίμωνα», ένα «σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα».

Το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού αποδίδουν τιμές στο νέο απόκτημα του Στόλου, που χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για μια νέα εποχή στην Εθνική Άμυνα.

Η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας, με αιχμή τα ραντάρ Sea Fire, ενώ ξεχωρίζει και για τις αυξημένες ανθυποβρυχιακές της δυνατότητες.

Ο οπλισμός της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 στην πλώρη, πυραύλους επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90, πυραύλους RAM, πυροβόλο Oto Melara 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένως τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί πλοίο στρατηγικής αποτροπής, ικανό να ενισχύσει καθοριστικά την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στη Λοριάν της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακολούθως, το πλοίο απέπλευσε με πλήρωμα 128 ατόμων προς τη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του και ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη αισθητήρων, συστήματος μάχης και οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Μετά το ταξίδι του προς την Ελλάδα και την άφιξή του στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ξεκινά η διαδικασία ένταξης της φρεγάτας στον Στόλο, η οποία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη επιχειρησιακών ρόλων.