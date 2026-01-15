Μητσοτάκης για τη φρεγάτα Belharra Κίμων: «Αφήνουμε την Ελλάδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παραλάβαμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε δηλώσεις στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belharra Κίμων στον Σαρωνικό. Τον «Κίμωνα» υποδέχθηκαν έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 έτη. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων».

Ακόμα, το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή».

Μητσοτάκης: «Καλοτάξιδο, αφήνουμε την Ελλάδα πιο ασφαλή»

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε στο κατάστρωμα του Κίμωνα, αλλά και όσοι παρακολούθησαν από τους δέκτες της τηλεόρασης, πιστεύω αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευσή του και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα «κρίκος» σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και -επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο «Κίμωνας» και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών.»