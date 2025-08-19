Φρίκη στην Κρήτη: Ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε 10 φορές τη σύντροφό του - Πέρσι πήγε να βιάσει άλλη γυναίκα

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, με θύμα μια γυναίκα 45 ετών, η οποία εισήχθη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να της προσφέρει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ η 45χρονη αφού χειρουργήθηκε παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία, εκτός άμεσου κινδύνου για την ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γυναίκα από την Βουλγαρία και το περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει με τον 56χρονο σύντροφό της σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Προηγήθηκε ξυλοδαρμός της γυναίκας από τον 56χρονο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την ώρα που η 45χρονη προσπαθούσε να διαφύγει ο 56χρονος φέρεται να την χτύπησε με το μαχαίρι.

Αφού ξυλοκόπησε τη 45χρονη σύντροφό του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα την ώρα που εκείνη προσπάθησε να φύγει και να γλιτώσει από το μένος του.

Πέρσι είχε αποπειραθεί να βιάσει μία 50χρονη γυναίκα

Ο Βούλγαρος έχει βαρύ παρελθόν καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.

Τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει. Μάλιστα, η οργή του δε σταμάτησε εκεί, αφού σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια όμως αυτός αφέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Δυστυχώς, δεν άργησε να επαναλάβει τις πράξεις του αυτή τη φορά στη νυν 45χρονη σύντροφό του, για την περίπτωση της οποίας ωστόσο βαρύνεται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (19/8) για να απολογηθεί στον ανακριτή.

