Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον γυναικοκτόνο - Μάρτυρες τον διαψεύδουν

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε εναντίον του 28χρονου που μαχαίρωσε και σκότωσε τη 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στο Χαλάνδρι, κατά την ΕΡΤ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Star, «θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω», υπαινισσόμενος φόνο εν βρασμώ, καθώς μαχαίρωσε τη γυναίκα πάνω από 15 φορές.

Στη συνέχεια, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

Χαλάνδρι: Μαρτυρίες για τις κινήσεις του δράστη

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο OPEN, ο γυναικοκτόνος, αφού είχε τελέσει τη στυγνή του πράξη, ανέβηκε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και άρχισε να ρωτά επίμονα τους ενοίκους ποιος είχε καλέσει την αστυνομία.

Όταν τον ρώτησαν τι είχε συμβεί, εκείνος παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη 47χρονη και είπε πως θα περίμενε επί τόπου για να παραδοθεί. Μόλις έφτασε η αστυνομία συνελήφθη, με αναφορές να θέλουν ο 28χρονος να βρισκόταν σε πλήρη ψυχική ηρεμία κατά το έγκλημα.

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου, με ενοχλεί».

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.

Χαλάνδρι: «Με είχε διαπομπεύσει»

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας.

Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου.

Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό», υποστήριξε ο γυναικοκτόνος.