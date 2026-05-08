Ηράκλειο: Επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του μέσα σε καφετέρια – Συνελήφθη ο δράστης

Σοκ στο Ηράκλειο, όταν άνδρας επιτέθηκε βάναυσα στην πρώην σύντροφό του σε καφετέρια. Ο δράστης τελικά συνελήφθη.

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο της Κρήτης, με ένα βίντεο-ντοκουμέντο να φέρνει στο φως τη βιαιότητα που υπέστη μια νεαρή γυναίκα σε δημόσιο χώρο.

 

Μέσα σε μια καφετέρια, ο πρώην σύντροφός της την αιφνιδίασε, αρπάζοντάς την από τον σβέρκο και σέρνοντάς την από τα μαλλιά μέχρι το πάτωμα. Παρά την απόπειρα του δράστη να επιβληθεί μέσω του τρόμου, οι κραυγές της γυναίκας για βοήθεια τον ανάγκασαν να σταματήσει την επίθεση και να τραπεί σε φυγή.

Η «εξαφάνιση» του δράστη, ωστόσο, αποδείχθηκε προσωρινή. Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αποδεικνύοντας πως τέτοιες σκοτεινές συμπεριφορές, όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν στο σκοτάδι μετά την πράξη, δεν μένουν ατιμώρητες. Η δικαιοσύνη πλέον έχει τον λόγο.

