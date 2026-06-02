Φυλακές Κορυδαλλού: Βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση του 47χρονου κρατούμενου

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 47χρονος κρατούμενος διαφεύγει από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί, ήρθε στο φως.

Όπως δείχνει το βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο 47χρονος δραπέτης φαίνεται να τρέχει προς την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έχοντας μόλις διαφύγει από τον χώρο όπου εργαζόταν εντός των φυλακών. Παράλληλα, καταγράφεται να τον καταδιώκει σωφρονιστικός υπάλληλος, ενώ ένας δεύτερος υπάλληλος φαίνεται να ενημερώνει τις Αρχές για την απόδραση.

Ο 47χρονος που εξέτιε ποινή 20 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών, διακίνησης μεταναστών και ληστειών, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα από τις Αρχές, ενώ δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα λεπτά έκαναν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ για να φτάσουν στο σημείο και να εξαπολύσουν έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ο 47χρονος είχε μεταχθεί τον περασμένο Μάρτιο στον Κορυδαλλό από τις φυλακές Κέρκυρας, όπου εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών. Εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικών του καταστήματος κράτησης, σε χώρο με πιο χαλαρό καθεστώς επιτήρησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που μετέφερε ψωμί βγήκε από την πύλη, ενώ όταν σωφρονιστικός υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι προσπαθεί να αποδράσει του φώναξε να επιστρέψει, ωστόσο εκείνος δεν τον άκουσε.

Σημειώνεται ότι ο κρατούμενος ήταν προγραμματισμένο να λάβει τριήμερη άδεια τις επόμενες ημέρες, η οποία θα ήταν η τέταρτη κατά σειρά που του χορηγούνταν.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.