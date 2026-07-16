«Φύλλο και φτερό» έκανε η Αντιτρομοκρατική το σπίτι του 4ου συλληφθέντα για την εμπρηστική επίθεση

Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ως ο τέταρτος κατηγορούμενος για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην επιχείρηση ήταν παρών δικαστικός λειτουργός, με τους αστυνομικούς να αναζητούν πειστήρια και άλλα στοιχεία, ώστε να ενισχύσουν τη δικογραφία. Στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν και αναμένεται να σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

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Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με αμειώτο ρυθμό, με στόχο να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση.

Υπενθυμίζεται πως ο 25χρονος συνελήφθη το πρωί, στο πλαίσιο εντάλματος που εξέδωσε η ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμπλοκή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας το προηγούμενο 24ωρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για το άτομο που φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.