Σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατική δράση αντιμετωπίζει ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να παραδέχθηκε στις Αρχές ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και προετοιμαζόταν για επίθεση κατά ισραηλινών στόχων σε ευρωπαϊκή χώρα.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ελληνικές και κυπριακές αρχές να εξετάζουν αν ο συλληφθείς δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ευρύτερου δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις.

Οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

«Παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες



Ειδικότερα, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο Action 24 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε πως: «ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή», ενώ υπογράμμισε πως «τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πως του την ανέθεσαν, και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή».

«Η Χαμάς είναι μία 40χρονη παλαιστινιακή, επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής, και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή. Φυσικά, υπάρχει δίκτυο», είπε.

Σε ερώτηση για το πώς εντόπισαν οι Ελληνικές αρχές τον 37χρονο: «Όλα στηρίχθηκαν σε πληροφορίες, έγιναν οι αναγκαίες επιχειρήσεις πρώτα από την ΕΥΠ και στη συνέχεια από την Αστυνομία, η οποία έκανε την προσαγωγή και τη σύλληψη.

Προφανώς, είναι προϊόν που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μη κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες.

Το προφίλ του συλληφθέντος

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 37χρονος έφτασε στην Ελλάδα το 2023 και έλαβε καθεστώς ασύλου.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Γερμανία και αργότερα στη Μαλαισία, όπου φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της Χαμάς, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εκπαιδευτής του στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα εργαζόταν σε ξενοδοχειακή επιχείρηση και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παράνομη δραστηριότητα.

Οι έρευνες για πιθανό δίκτυο

Οι ερευνητές εξετάζουν ενδελεχώς τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις επικοινωνίες του 37χρονου, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο βρίσκονται πληροφορίες που τον συνδέουν με δύο Παλαιστίνιους, οι οποίοι έχουν συλληφθεί στην Κύπρο, ενώ ερευνάται η πιθανή συνεργασία του με ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα και το άλλο στο εξωτερικό.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας από τους συλληφθέντες στην Κύπρο είχε αποστείλει χρήματα στον 37χρονο για την προμήθεια υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Επιπλέον, ερευνάται το ενδεχόμενο ο 37χρονος και ένας από τους Κύπριους συλληφθέντες να είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε εγκατάσταση της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρονται να έλαβαν εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι διώξεις

Σε βάρος του 37χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

Ταξίδι με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση.

Παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Παράλληλες εξελίξεις στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, οι αρχές στην Κύπρο προχωρούν στην παραπομπή δύο Παλαιστινίων, ηλικίας 32 και 38 ετών, ενώπιον Κακουργιοδικείου για υποθέσεις που σχετίζονται με τρομοκρατία.

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να αποτελούσαν μέλη οργανωμένου πυρήνα της Χαμάς στο νησί. Ο 32χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι υπήρχε σχεδιασμός τρομοκρατικών ενεργειών, ενώ ο 38χρονος δεν συνεργάζεται με τις Αρχές.

Παράλληλα, διερευνάται ο ρόλος δύο ακόμη προσώπων παλαιστινιακής καταγωγής με κυπριακή υπηκοότητα, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που δραστηριοποιείται στην περιοχή.