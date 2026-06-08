Εξελίξεις στην υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη, για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, που επικαλείται υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας , το πιο πιθανό είναι ο 37χρονος να είχε έναν συνεργό τουλάχιστον στην Ελλάδα.



Αυτόν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές θέλουν να τον ταυτοποιήσουν, καθώς πρόκειται πιθανώς για άτομο που έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, όπως ο 37χρονος, ο οποίος μετά από τρία χρόνια παραμονής στην Ελλάδα άρχισε να απασχολεί τις Αρχές.

Τακτικές επισκέψεις στη Γερμανία, στρατολόγηση στη Λωρίδα της Γάζας και εκπαίδευση στη Μαλαισία συνθέτουν την διαδρομή του 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη, για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα, ο οποίος έφτασε σήμερα στην Αθήνα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων.

Ο ίδιος καθώε είχε λάβει άσυλο στην Ελλάδα το 2023, ταξίδεψε στη Γερμανία, επέστρεψε και βρήκε δουλειά ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διέμενε και σε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, στο οποίο βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως αναλυτικός ζυγός ακριβείας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Στην ομολογία του αποκάλυψε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών με χημικά υγρά, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει εξονυχιστικές έρευνες σε όλες τις επαφές και τις επικοινωνίες του σε Ελλάδα, Γερμανία και όχι μόνο.

Ο 37χρονος επίσης ανέφερε ότι είχε πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβείας και είχε παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο αλλά δεν τις παρέλαβε. Όπως είπε έχει γυναίκα και δύο παιδιά και στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, ενώ βρισκόταν στην Λωρίδα της Γάζας.

Στον ανακριτή την Πέμπτη - Αντιμέτωπος με δίωξη για 4 αδικήματα

Δίωξη για τέσσερα αδικήματα ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και για φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης.

Όπως γίνεται γνωστό από τον ΣΚΑΪ, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Κατά την ίδια πηγή, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, αλλά αρνήθηκε τα όσα καταγγέλλονται περί σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης.

Στον 37χρονο, να σημειωθεί, αποδίδεται ότι οργάνωνε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση σε ισραηλινό στόχο.

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο της Χαμάς: «Δεν υπάρχουν μοναχικοί λύκοι»

Το ενδεχόμενο ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1», αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε «στρατηγική στροφή» της Χαμάς.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του 37χρονου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ακριβώς αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ και θέλω να σας πω, μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς» σημείωσε ο υπουργός, εξηγώντας ότι 40 χρόνια τώρα η Χαμάς, από την ίδρυση της, δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω την επικράτεια του Ισραήλ και ουδέποτε δημιούργησε προβλήματα ή χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. «Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια απειλή», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση του 37χρονου που συνελήφθη στον 'Αγιο Νικόλαο, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή και είναι ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. «Αυτό που είναι φανερό είναι ότι καθ' ομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός δεν θέλησε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ σε ερώτηση αν πρόκειται για «μοναχικό λύκο», όπως τέθηκε ως ερώτημα, χαρακτήρισε ως ατυχή αυτό τον όρο. «Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, μεγάλη προπαρασκευή μεγάλη εκπαίδευση και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι».