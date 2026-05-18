Γαλατάς: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 30χρονος αγνοούμενος

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή (17/5) στην περιοχή της Τροιζηνίας.
Σύμφωνα με το το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Λιμενικό Σώμα, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.
Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.
