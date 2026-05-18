Μενού

Γαλατάς: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 30χρονος αγνοούμενος

Ένας 30χρονος που είχε εξαφανιστεί από την Τροιζηνία ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην περιοχή του Γαλατά.

Reader symbol
Newsroom
Επιχείρηση του Λιμενικού
Επιχείρηση του Λιμενικού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή (17/5) στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Λιμενικό Σώμα, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ