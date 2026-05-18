Κως: Σε αδιέξοδο η μητέρα του εξαφανισμένου Μπεν - «Έδωσαν την έρευνα στην ΕΛΑΣ, δεν θα κάνουν τίποτα»

Η μητέρα του Μπεν Νίντχαμ απευθύνει μία δραματική έκκληση για τον επί δεκαετίες αγνοούμενο γιο της, αφού η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ γωνστοποίησε ​​ότι δεν θα ερευνούσε πλέον την εξαφάνιση του ανήλικου στην Κω, που έλαβε χώρα 35 χρόνια πριν.

Η Κέρι Νίντχαμ, 51 ετών, ξέσπασε σε δηλώσεις της στη Mirror, καταγγέλλοντας πως οι βρετανικές αρχές την ενημέρωσαν πως είναι πλέον ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας να διεξάγει μελλοντικές έρευνες.

«Αυτά είναι συντριπτικά νέα. Η υπόθεση θα εμπίπτει πλέον αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι αναγκάζομαι να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Μπεν, επειδή η ελληνική αστυνομία ήθελε μόνο να ξεσκαρτάρει αυτή η υπόθεση».

Εξαφάνιση Μπεν: «Μάταιος ο αγώνας μας»

Τα νέα ανακοινώθηκαν στην Κέρι κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας με την οικογένειά της, εξήγησε. Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δήλωσε στη Mirror:

«Παραμένουμε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρχές σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη της Κέρι. Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι έρευνες ανταποκρίνοται στον σκοπό που εξυπηρετούν».

Η Κέρι είπε: «Για σχεδόν 35 χρόνια, αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να αναζητήσουμε απαντήσεις και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα δρόμοι προς διερεύνηση. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω».

Η Κέρι, η οποία τώρα ζει στην Τουρκία με τον σύντροφό της, μας είπε ότι τα σχέδια για την εκ νέου ανάκριση μαρτύρων των οποίων οι καταθέσεις ήταν ασυνεπείς, και μια συνάντηση με τον Έλληνα εισαγγελέα έχουν όλα ακυρωθεί. Αντ' αυτού, οποιαδήποτε πληροφορία θα διαβιβαστεί στην Ιντερπόλ και στις ελληνικές αρχές.

«Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αν μου πάρουν την αστυνομία, τι θα κάνω με αυτές τις πληροφορίες; Όλο μου το αίμα, ο ιδρώτας και τα δάκρυα θα ήταν μάταια. Νιώθω εγκαταλελειμμένη.

Δεν θα μάθω ποτέ τίποτα αν η ελληνική αστυνομία αναλάβει αποκλειστικά, επειδή δεν θα κάνουν τίποτα. Δεν θα οργανώσουν εξετάσεις DNA, απλώς θα το βάλουν σε ένα αρχείο και θα προχωρήσουν. Είμαι άναυδη».

Μπεν Νίντχαμ: Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Μπεν Νίντχαμ ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε από το ελληνικό νησί της Κω.

Η μητέρα του έχει σοβαρούς λόγους να φοβάται, καθώς η ελληνική αστυνομία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για «συγκάλυψη» εν μέσω ισχυρισμών για ψευδείς και ασυνεπείς καταθέσεις μαρτύρων, καθώς και για την παράλειψη αποκλεισμού του νησιού μετά την εξαφάνιση του Μπεν.

Ο μικρός εξαφανίστηκε ενώ έπαιζε με αυτοκινητάκια έξω από ένα αγρόκτημα που ανακαίνιζαν οι παππούδες του το απόγευμα της 24ης Ιουλίου 1991.

Η Κέρι εργαζόταν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο και η γιαγιά του Μπεν, η Κριστίν, έκανε babysitting. Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές ενδείξεις από τις ελληνικές αρχές από τότε που εξαφανίστηκε ο Μπεν.

Οι τελευταίες επί τόπου έρευνες για τον Μπεν το 2016 | Getty

Στη συνέχεια, το 2011, η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ενεπλάκη και πραγματοποίησε την πρώτη από τις δύο μεγάλες έρευνες στο αγρόκτημα στην Κω, όπου εθεάθη τελευταία φορά ο Μπεν.

Η δεύτερη έρευνα για τον Μπεν πραγματοποιήθηκε το 2016, αφότου ένας μάρτυρας ενημέρωσε τους Βρετανούς αξιωματικούς ότι το νήπιο θα μπορούσε να είχε συνθλιβεί μέχρι θανάτου σε ένα τρομακτικό ατύχημα με εκσκαφέα. Ωστόσο, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για αυτή τη «θεωρία».