Γαστούνη: Επικηρύχθηκε ο οδηγός που πάτησε τον σκύλο - Αμοιβή σε όποιον βοηθήσει στη σύλληψη

Επικήρυξη για τον οδηγό του οχήματος που πάτησε και σκότωσε τον σκύλο στη Γαστούνη.

Όπως ενημερώνει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, με ανάρτησή της στο Facebook, υπήρξε επικήρυξη της τάξης των 3.000 ευρώ.

«Η ΠΦΠΟ προσφέρει χρηματική αμοιβή 3.000€ σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ή να συλληφθεί ο καταζητούμενος εγκληματίας» αναφέρεται, ειδικότερα.

Παράλληλα, σημειώνει πως έχει κάνει επίσημο αίτημα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να λάβει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της έρευνας για την φρικτή υπόθεση.

«Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα. Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων».

Υπενθυμίζεται πως ο οδηγός σταμάτησε στον δρόμο όταν είδε έναν σκύλο να στέκεται και στη συνέχεια, αναπτύσσοντας ταχύτητα, πέρασε από πάνω του, με αποτέλεσμα να το σκοτώσει.