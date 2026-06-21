Σφίγγει ο κλοιός για την κτηνωδία στη Γαστούνη: Φερόμενα γυναίκα η οδηγός που σκότωσε το σκυλάκι

Εν μέσω της οργής που επικρατεί στην τοπική κοινωνία για τη δολοφονία σκύλου στη Γαστούνη, με οδηγό Ι.Χ. να καταγράφεται σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει, κατά τα φαινόμενα εσκεμμένα, το άτυχο ζώο, οι αρχές πλησιάζουν στον εντοπισμό της δράστριας.

Το βίντεο, που έχει ήδη προκαλέσει σοκ, δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του, κατά την ΕΡΤ.

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», τονίζοντας ότι η οδηγός «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη», καθώς πέρασαν και οι δύο ρόδες πάνω από το ζώο, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή προσπάθεια παροχής βοήθειας.

Γαστούνη: Στα ίχνη της οδηγού οπι αρχές

Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία έχει ήδη κινηθεί νομικά και προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης, με τις αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από τη διαδρομή του οχήματος. Όπως εκτίμησε, ο εντοπισμός του οδηγού είναι «θέμα χρόνου», παρά το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν είναι ευδιάκριτες στο επίμαχο βίντεο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο νομικό σκέλος της υπόθεσης. Ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη, επισημαίνοντας πως το υλικό «δείχνει σκόπιμη ενέργεια».

Τόνισε ότι η βία κατά ζώων συνδέεται επιστημονικά με ευρύτερα πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για «προπαίδεια βίας» που μπορεί να επεκταθεί και σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός ενδέχεται να είναι γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.