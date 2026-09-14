Γαύδος: Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετά από βύθιση λέμβου - Αγωνία για ακόμη 25 άτομα

Αγωνία για την τύχη περίπου 25 ατόμων, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται ύστερα από την ημιβύθιση λέμβου με περίπου 77 επιβαίνοντες στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από το neakriti.gr, από την έως τώρα έρευνα έχουν εντοπιστεί 51 άτομα και έχει ανασυρθεί μία σορός.

Το περιστατικό καταγράφηκε περί τα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όπου βρέθηκε η λέμβος.

Η επιχείρηση στο σημείο παραμένει σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, με την συμμετοχή 4 παραπλεόντων σκαφών, αλλά και συνδρομή σκάφους της Frontex και ενός εναέριου μέσου της ευρωπαϊκής δύναμης.

Οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται ασφαλείς στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη, με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη, αντιστοίχως όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες.