Γαύδος: Χωρίς σχολείο φέτος το ακριτικό νησί - Για πρώτη φορά μετά από χρόνια

Πάντα ένας τόπος γίνεται πιο φτωχός, όταν ένα σχολείο κλείνει. Αυτό, ισχύει και για την Γαύδο, όπου φέτος, για πρώτη φορά μετά από χρόνια η λειτουργία του σχολείου ανεστάλη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το «λουκέτο», η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία μαθητών και δε σημαίνει οριστικό κλείσιμο του σχολείου.

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Όπως τόνισε, στο νησί μένουν μόνιμα δύο παιδάκια τα οποία ωστόσο είναι ακόμα πολύ μικρά αλλά εάν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά εγκατασταθεί στη Γαύδο οικογένεια με παιδί ηλικίας νηπιαγωγείου ή δημοτικού, θα κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει.

Η εκπαιδευτικός, όπως σημειώνει και το cretalive.gr, που υπηρετούσε πέρυσι στη Γαύδο έχει ήδη μετακινηθεί σε σχολείο της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς για τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπήρχαν μαθητές στο νησί.

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Στην ακριτική Γαύδο υπάρχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, ενώ το 2024 λειτούργησε και γυμνασιακή τάξη.

Η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Γαύδου, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο Νηπιαγωγείο του νησιού.