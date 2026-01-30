Μενού

Γαύδος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το νησί - Χωρίς πλοία μετά την κακοκαιρία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Γαύδος, μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί και έπαψαν να εκτελούνται τα δρομολόγια.

Ο Δήμος Γαύδου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί το διήμερο 20 και 21 Ιανουαρίου 2026, καθώς και τον πολυήμερο αποκλεισμό του λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου, υπογράφηκε χθες και δημοσιοποιήθηκε σήμερα μέσω της πλατφόρμας «Διαύγεια».

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, η κήρυξη αποσκοπεί στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των επιπτώσεων που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που εκδηλώθηκαν στην περιοχή τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα διαρκέσει για τρεις μήνες, έως τις 21 Απριλίου 2026, οπότε και θα λήξει αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση.

