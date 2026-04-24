Γαύδος: Τι απαντά η αστυνομία για τα ΜΑΤ και τις κατεδαφίσεις αυτοσχέδιων καλυβιών

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις μετά την άφιξη των ΜΑΤ στη Γαύδο για την επιχείρηση κατεδάφισης ξύλινων αυτοσχέδιων κατασκευών στις παραλίες του Λαυρακά και του Αϊ-Γιάννη.

Σήμερα (24/4), η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία ενημερώνει μεταξύ άλλων, ότι ξηλώθηκαν 23 παραπήγματα (καλύβες).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση την οποία μεταφέρει και το zarpanews.gr, αναφέρει: «Στο πλαίσιο συνδρομής σε αρμόδιο κλιμάκιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη διαδικασία αποψίλωσης παράνομων παραπηγμάτων σε προστατευόμενες περιοχές, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων από κοινού με Δικαστικό Λειτουργό, την 22.04.2026 μετέβησαν στη Νήσο Γαύδο, όπου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία κατεδαφίστηκαν συνολικά είκοσι τρία (23) παράνομα παραπήγματα.

Κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισης των εργασιών.

Επιπλέον, σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών με ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.