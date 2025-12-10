Γενική απεργία σε όλη την Δ. Μακεδονία για την Τρίτη: Οι αποφάσεις στο μπλόκο της Σιάτιστας

Γενική απεργία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία για την Τρίτη (16/12) αποφάσισαν περίπου 70 συλλογικές οργανώσεις στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 4 το απόγευμα στο μπλόκο των αγροτών της Μπάρας Σιάτιστας.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ημέρα εκείνη θα υπάρξει και καθολικό κλείσιμο όλων των Δήμων, ενώ αποφασίστηκε η συγκέντρωση να γίνει στο χώρο του μπλόκου.
Την Πέμπτη (12/12) στις 11:00 το πρωί αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας θα κινηθούν από το μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας στην Κοζάνη όπου θα προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την Παρασκευή θα πάνε με λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη για τον αποκλεισμό του λιμανιού.
Αντιπροσωπείες από όλα τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν το Σάββατο στη Νίκαια Λάρισας για τη συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.
