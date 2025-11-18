Μενού

Γέρακας: Έτρεχε με 205 χλμ. πάνω σε μηχανή ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια

Τον 30χρονο οδηγό μηχανής επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Ασυνείδητος οδηγός πάνω σε μηχανή συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (17/11) να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο Γέρακα.

Πρόκειται για έναν 30χρονο οδηγό μηχανής όπου διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι έτρεχε με 205 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα με συνέπεια να αποτελεί κίνδυνο για όσους κινούνταν στο συγκεκριμένο δρόμο στον Γέρακα.

Μετά από έρευνα προέκυψε ότι στις 23/09 του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής επειδή οδηγούσε χωρίς κράνος.

Στον 30χρονο οδηγό μηχανής επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 

