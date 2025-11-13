Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμούς στην Κύπρο: «Η οροφή είναι τα 7 Ρίχτερ»

Στους σεισμούς στην Κύπρο αναφέρθηκε ο ο καθηγητής σεισμολογίας σο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εκτιμώντας ότι «δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε με βεβαιότητα 100% ότι ο κύριος σεισμός έχει γίνει και ότι ο κίνδυνος έχει περάσει εντελώς, αλλά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» για τους σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «η περιοχή αυτή της νοτιοδυτικής Κύπρου είναι η πιο δραστήρια στο κυπριακό τόξο από το 1900 και η οροφή είναι το μέγεθος 7 της κλίμακας Ρίχτερ».

Την ίδια ώρα, οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο στην Κύπρο ξεπερνούν τους 30 με ισχυρότερο τα 3,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα.

«Είναι νωρίς ακόμα, η ακολουθία φαίνεται αρκετά φυσιολογική, παρόλα αυτά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε με βεβαιότητα 100% ότι ο κύριος σεισμός έχει γίνει. Με αυτά τα μικρά μεγέθη μετασεισμών αυξάνει η πιθανότητα να έχουμε ήδη περάσει τον κίνδυνο», εξήγησε ο καθηγητής σεισμολογίας και συνέχισε: «Διατηρούμε όμως επιφύλαξη γιατί στο παρελθόν στην ίδια περιοχή έχουν γίνει και μεγαλύτεροι σεισμοί».

«Ο σεισμός των 8 Ρίχτερ δεν έγινε στην Κύπρο αλλά στην Κρήτη»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε παράλληλα ότι δεν είναι ακριβείς οι αναφορές για 8 Ρίχτερ το 365 μ.Χ. στο Κούριο, κοντά στη Λεμεσό.

«Αυτό θα μου επιτρέψει να επισημάνω και να πω ότι δεν είναι ακριβές. Ναι, το αρχαίο Κούριο πλησίον της Πάφου κατεστράφη από σεισμό, πιθανότατα το 370 μετά Χριστόν, αλλά ο μεγάλος σεισμός του 365 δεν έγινε στην Κύπρομ αλλά στη νοτιοδυτική Κρήτη, όπως επαληθεύεται από πληθώρα ιστορικών αλλά και αρχαιολογικών στοιχείων», εξήγησε.

«Κατά συνέπεια η περιοχή αυτή δεν έχει το δυναμικό για σεισμό μεγέθους 8 Ρίχτερ», κατέληξε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τονίζοντας ότι αν η οροφή είναι τα 7 Ρίχτερ και όχι τα 8, αυτό έχει μια τεράστια διαφορά στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής.