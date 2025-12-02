Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προειδοποιούν οι οδηγοί ταξί: Αντίσκηνα στο υπουργείο Μεταφορών

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) η οποία πραγματοποιεί 48ωρη απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου έως τις 6 πρωί της Πέμπτης 4 Δεκμεβρίου, ενώ το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις.

Στην Αθήνα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι οδηγοί έκαναν πορεία στους δρόμους καταλήγοντας στο υπουργείο Μεταφορών όπου κάποιοι έστησαν αντίσκηνα. Δήλωσαν μάλιστα αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποίησε με απεργία διαρκείας εάν δεν συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μηχανοκίνητη πορεία στη Θεσσαλονίκη

Πορεία με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν οι ιδιοκτήτες ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας τους.

Η πομπή ξεκίνησε από την οδό Μιχαήλ Ψελλού, λίγο μετά στις δέκα το πρωί και κατευθύνθηκε από τους κεντρικούς δρόμους προς το ΥΜΑΘ, όπου και ολοκληρώθηκε, ενώ αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Βασικό αίτημά τους είναι να διευθετηθεί το θέμα της υποχρεωτικότητας στην ηλεκτροκίνηση από την αρχή της χρονιάς για κάθε νέο ταξινομούμενο όχημα και για κάθε νέα μεταβίβαση, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι τους, «δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, ούτε οχήματα με ικανοποιητική αυτονομία, ούτε αρκετοί σταθμοί φόρτισης» για γρήγορη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Αύριο το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

«Το τελευταίο διάστημα είμαστε σε διάλογο και με το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και γενικότερα με την κυβέρνηση και την αντιπροεδρία και μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί ούτε ένα από τα ζητήματα τα οποία ζητάμε.

Από 1.1.2026 όταν υποχρεούμαστε να έχουμε όλα τα αυτοκίνητά μας ηλεκτρικά, κατά την ταξινόμηση, δεν μπορούμε να μη διαμαρτυρηθούμε, γιατί δεν έχουμε καμία απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών», ανέφερε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3, ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης.

Διαμαρτυρία οδηγών ταξί με μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της Μυτιλήνης

Μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης πραγματοποίησε το σωματείο ταξί Μυτιλήνης που συμμετέχει μαζικά σήμερα και αύριο στην πανελλαδική απεργία του κλάδου.

Οι οδηγοί με τα ταξί τους ξεκίνησαν από το εμπορικό λιμάνι και διαμέσου της προκυμαίας , επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη ΓΓ Αιγαίου όπου το παρέλαβε ο γενικός διευθυντής και συνέχισαν τη μηχανοκίνητη πορεία τους, μέσω του περιφερειακού και της Λαγκάδας.

«Οφείλουν να μας ακούσουν καθώς πρόκειται για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Η υποκλοπή του έργου των ταξί, το φορολογικό και το αίτημα για αύξηση 10% των κομίστρων είναι μερικά από τα αιτήματα του κλάδου.

Επίσης για την υποχρέωση σε 5 χρόνια και των ταξί της Περιφέρειας να μετατραπούν σε ηλεκτρικά, δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης, ενώ το κόστος για την αγορά αυτών των οχημάτων είναι δυσβάσταχτο», είπε ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Νέστορας.