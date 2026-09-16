Νέες πληροφορίες για το τι αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν κλήθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρείχε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.

Ο κ. Γιαννακός, καλεσμένος στο Mega, επανέλαβε πως οι γιατροί, οι οποίοι στο μεταξύ προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο, ήταν «κομπογιαννίτες» και «άσχετοι και από ΚΑΡΠΑ, από διάσωση, αναζωογόνηση».

«Δεν είχαν τα στοιχειώδη ιατρικά μηχάνημα για να το κάνουν» επεσήμανε και συμπλήρωσε πως «αυτό που αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που ήταν ήδη νεκρός ο Μαζωνάκης, δεν το έχουν ξανααντικρίσει σε ιατρείο».

Όπως εξήγησε, «είδαν έναν χαλασμένο απινιδωτή στα πόδια του Μαζωνάκη, ο οποίος δεν λειτουργούσε».

Επίσης, οι γιατροί δεν είχαν «μάσκα Ambu (σ.σ. είναι μια φορητή, χειροκίνητη μάσκα που χρησιμοποιείται σε επείγουσες καταστάσεις για την παροχή τεχνητής αναπνοής και οξυγόνου), που κάνει 100 ευρώ, δεν είχαν οξυγόνο. Ακόμα και στην αδρεναλίνη τα έκαναν θάλασσα. (...) Του έδωσαν παιδική δόση, δεν μπορεί να ανατάξει ασθενή σε τέτοια κατάσταση».

Συνεχίζοντας ο κ. Γιαννακός έκανε λόγο για «ψευτο-ιατρείο» το οποίο το είχαν βαφτίσει κλινική, αλλά δεν είχαν φροντίσει να είναι προετοιμασμένοι με τα απαραίτητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο ίδιος επέμεινε πως θα έπρεπε να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να προλαμβάνονται τέτοια περιστατικά.

«Ακόμα και διαφημίσεις γίνονται σε τέτοια ιατρεία-σφαγεία που κάνουν σοβαρές ιατρικές πράξεις, που πρέπει να γίνονται σε νοσοκομειακό χώρο» είπε και ζήτησε από την Αρχή «να τους στείλει στον εισαγγελέα».